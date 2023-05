E-Scooter löst Brand aus: Mutter und Baby teils mit schweren Verbrennungen

Eine 33-Jährige und ihre knapp zweimonatige Tochter sind bei einem Brand in Innsbruck teils schwer verletzt worden. Ausgelöst hat das Feuer wohl ein E-Scooter.

04.05.2023 | Stand: 14:02 Uhr

Eine Mutter und ihr zwei Monate altes Baby sind bei einem Brand in Innsbruck teils schwer verletzt worden. Laut Polizei ist der Brand von einem ladenden E-Scooter ausgelöst worden.

Gegen Mittag kam es in der Wohnung in einem Mehrparteienhaus zum Brand. Drei Personen verletzt: Die 33-Jährige erlitt schwere Verbrennungen, ihre Tochter wurde unbestimmten Grades verletzt und eine Nachbarin wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Innsbruck konnte verhindern, dass das Feuer auf andere Wohnungen übergreift. Es entstand jedoch ein hoher Schaden. Ausgelöst hat den Brand laut Sachverständigem ein technischer Defekt beim Laden eines E-Scooters.

Immer wieder werden Fälle bekannt, in denen Bränden von E-Scooter und deren Akkus ausgelöst werden. So etwa Anfang April in Isny oder vergangenen Sommer in München.

