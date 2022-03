Mann bedroht Rettungswagenfahrer mit Messer und verletzt mehrere Polizisten

In Innsbruck bedroht ein Mann den Fahrer eines Rettungswagens mit einem Messer - im Patientenraum befindet sich eine Mutter mit ihrem Kind.

11.03.2022 | Stand: 15:28 Uhr

In Innbruck hat ein Mann am Donnerstagabend den Fahrer eines Rettungswagens bedroht und mehrere Polizisten verletzt. Nach Angaben der Polizei stoppte ein 35-Jähriger einen Rettungswagen. Er drohte dem Fahrer mit einem Klappmesser. Der Rettungswagen solle ihn mitnehmen. Im Patientenraum des Fahrzeuges befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Mutter mit ihrem dreijährigem Kind. Ein weiterer Sanitäter konnte sich dort ebenfalls in Sicherheit bringen. Über einen Notfallknopf im Rettungsfahrzeug verständigten die Sanitäter die Polizei und einen Rettungswagen.

Dem Fahrer des Rettungswagens gelang es währenddessen den Mann mit dem Klappmesser zu beruhigen. Er stieg wieder aus dem Fahrzeug aus. Als die Polizei vor Ort eintraf, sprang der 35-Jährige offenbar direkt vor den Streifenwagen. Den Zusammenstoß konnten die Beamten wohl nur durch eine Vollbremsung verhindern. Als die Polizisten versuchten den Mann zu überwältigen, wehrte sich dieser, versuchte zu flüchten und trat eine Beamtin. Wegen der massiven Gegenwehr wurden laut Polizei noch zwei weitere Polizisten verletzt. Aufgrund seines psychischen Ausnahezustandes brachten die Polizisten den Mann in eine Klinik.

