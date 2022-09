24-Jähriger sticht Freundin mit Messer nieder - So rettet sich die Frau aus ihrer Wohnung

Ein 24-Jähriger soll seine Freundin am Mittwochabend in Innsbruck (Tirol) niedergestochen haben. Die Frau konnte sich allerdings noch retten.

Ein Mann soll seine Lebensgefährtin bei einem Streit am Mittwochabend in Innsbruck niedergestochen haben. Der 24-jährige Libyer und die 29-jährige Österreicherin waren laut Polizei in der Wohnung des Opfers im Stadtteil Saggen kurz vor 19 Uhr aneinandergeraten. Der Mann attackierte daraufhin die Frau mit einem Messer und fügte ihr mehrere Stichverletzungen im Bereich des Thorax und des Unterbauches zu.

Opfer flüchtet auf Straße in Saggen und bricht zusammen

Der 29-Jährigen gelang es, aus der Wohnung auf die Straße zu flüchten. Dort brach die Frau aufgrund ihrer Verletzungen zusammen. Passanten kümmerten sich um die Österreicherin und alarmierten die Leitstelle Tirol. Die Frau soll, vorbehaltlich einer gerichtsmedizinischen Expertise, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden sein.

Die Polizei stellte die Tatwaffe sicher: ein Küchenmesser aus der Wohnung des Opfers.

Polizei fahndet nach dem Täter und nimmt ihn spätabends fest

Der Täter flüchtete aus dem Wohnhaus. Die Polizeiinspektion Innsbruck-Saggen sowie Sondereinsatzkräfte der LPD Tirol (SIG) und des BMI (Cobra) fahndeten daraufhin nach dem Libyer. Eine Streife entdeckte den 24-Jährigen gegen 22 Uhr an der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck und nahm ihn fest.

Landeskriminalamt ermittelt wegen versuchten Mordes

Der Mann befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Das Landeskriminalamt Tirol ermittelt nun gegen den 24-Jährigen wegen versuchten Mordes. Die Beamten wollen den mutmaßlichen Täter am Donnerstag verhören und weiter Spuren auswerten.

