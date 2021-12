Streit in Innsbruck eskaliert: 27-Jähriger geht mit Messer auf junge Frau und Mann los

Ein Streit ist am späten Donnerstagvormittag in Innsbruck eskaliert. Ein Mann ging dabei mit einem Messer auf eine 22-Jährige und einen 22-Jährigen los.

16.12.2021 | Stand: 18:12 Uhr

Bei einem Messerangriff am Donnerstag gegen 11.45 Uhr in einer Wohnung in Innsbruck-Pradl ( Tirol) ist eine 22-Jährige und ein 22-Jähriger verletzt worden. Die beiden Österreicher waren laut Polizei mit einem 27-Jährigen zunächst verbal in Streit geraten. Die Auseinandersetzung eskalierte: Der ältere Mann zückte ein Messer und attackierte die beiden 22-Jährigen.

Frau und Mann kommen verletzt ins Krankenhaus Innsbruck

Der Österreicher fügte dabei der jungen Frau und dem jungen Mann Verletzungen zu. Die beiden Opfer kamen in die Innsbrucker Klinik.

Polizei nimmt 27-Jährigen fest

Beamte der Polizeiinspektion Saggen nahmen anschließend den 27-Jährigen fest - mit Unterstützung der SIG-Streife. Der Verdächtige wurde verhört.

