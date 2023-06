Motorradfahrer stirbt bei Unfall nahe Innsbruck

Auf der B171 bei Innsbruck in Tirol ist am Montag ein 68-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen.

26.06.2023 | Stand: 19:21 Uhr

Bei einem Unfall am Montag gegen 11.10 Uhr auf der B171 bei Innsbruck ( Tirol) ist ein 68-jähriger Motorradfahrer gestorben. Wie die Polizei mitteilt, soll der Motorradfahrer laut einem Zeugen mit 45 bis 50 km/h in Schlangenlinien gefahren sein. Kurz nach der Einmündung der B171b in die B171 kam der 68-Jährige aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, fuhr schräg über die Böschung und prallte frontal gegen einen Baum.

Tödlicher Unfall auf der B171 bei Innsbruck: Straße gesperrt

Der dahinter fahrende Autofahrer und seine Beifahrerin leisteten dem Schwerverletzten sofort Erste Hilfe. Obwohl die hinzugerufenen Rettungskräfte versuchten, den Mann zu reanimieren, starb er noch an der Unfallstelle. Die B171 war im Bereich des Unfalls fast zwei Stunden lang teilweise gesperrt.

