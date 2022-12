Über 100.000 Euro: 86-jährige Österreicherin um sechsstellige Summe betrogen

Bargeld und Wertgegenstände mit einem Wert im sechsstelligen Bereich hat eine Österreicherin in Bayern an Betrüger übergeben - als "Kaution" für die Tochter.

14.12.2022 | Stand: 10:46 Uhr

Eine 86-jährige Österreicherin hat am Dienstag nach einem Betrugsanruf Bargeld und Wertgegenstände im Wert von über 100.000 Euro an Betrüger in Bayern übergeben. Wie die Polizei mitteilt, flog der Betrug kurz nach der Übergabe auf.

Um 13.30 Uhr etwa erhielt die 86-Jährige einen Anruf von einem angeblichen Polizisten. Die Tochter sei als Beschuldigte in einen schweren Autounfall verwickelt gewesen, die Seniorin solle doch ihre Handynummer und die ihres Manens angeben.

Kurze Zeit später erhielt der mann auf seinem Mobiltelefon einen Anruf von einem vermeintlichen Rechtsanwalt. Das verfahren gegen die Tochter sei nach Deutschland ausgelagert worden, da die Opfer Deutsche seien, sagte der Betrüger dem Vater. Als Kaution für die Tochter forderte er einen sechsstelligen Betrag.

Tochter angeblich in Autounfall verwickelt - Ehepaar übergibt sechsstellige Summe an Betrüger

Der Vater versuchte nach dem Telefonat noch, die Tochter auf dem Festnetz anzurufen, doch wurde er wieder mit dem Anrufer verbunden. Das Paar kam den Forderungen der Betrüger daraufhin nach, packte Bargeld und Wertgegenstände mit entsprechendem Wert zusammen und fuhr nach Bayern, um beides an einem vereinbarten Treffpunkt an einen unbekannten Mann zu übergeben.

Wieder zuhause angekommen erhielt das Ehepaar einen Anruf von ihrer Tochter, wourch sich herausstellte, dass es keinen Unfall gegeben hatte und der Betrug aufflog. Die Geschädigten erstatteten Anzeige bei der Polizei Innsbruck.

