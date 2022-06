In Innsbruck ist ein Rennradfahrer bei einem Sturz schwer verletzt worden. Der Österreicher musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden.

29.06.2022 | Stand: 21:35 Uhr

In Innsbruck ist ein Rennradfahrer am Mittwochnachmittag gegen 16.40 Uhr schwer gestürzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 69-jährige mit seinem Rennrad im Rapoldipark in Richtung Körnerstraße. Als er über eine Holzbrücke fuhr, stürzte er. Der Mann musste noch vor Ort den Rettungskräften reanimiert werden.

Anschließend wurde der Rennradfahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

