Deutscher Mountainbiker bleibt trotz Warnungen stur und gerät in Bergnot

Obwohl ihn die Polizei vor dem hohen Schnee warnte, will ein deutscher Mountainbiker am Freitag über den Fimbapass radeln. Kurze Zeit später steckt er fest.

13.05.2023 | Stand: 09:40 Uhr

Ein Deutscher Mountainbiker ist am Fimbapass nahe der Gampenalpe bei Ischgl in Bergnot geraten und musste per Hubschrauber gerettet werden. Wie die Polizei Vorarlberg mitteilt wollte der Mann über den Pass nach Italien und von dort aus weiter in die Türkei radeln.

Eine Polizeistreife habe den Radler bereits zuvor im Paznautal getroffen und ihn davor gewarnt, dass auf dem Pass aktuell zu viel Schnee liege und ein passieren nicht möglich sei. Der Mann vertraute aber weiter seinem Navi und fuhr entlang der Route. Schließlich kam er im tiefen Schnee nicht mehr weiter und setzte einen Notruf ab.

Die Bergrettung Ischgl, die Flugpolizei und die Alpinpolizei wurden alarmiert. Der Mann wurde schließlich leicht unterkühlt per Polizeihubschrauber geborgen und ins Tal geflogen.

Mehr Nachrichten aus Vorarlberg, Tirol und ganz Österreich finden Sie laufend aktuell hier.