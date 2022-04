Polizei klärt Serie von Skidiebstählen in Ischgl auf - Tatverdächtiger in Haft

Die Polizei hat eine Serie von Ski-Diebstählen in Ischgl in Tirol aufgeklärt. Ein Tatverdächtiger sitzt mittlerweile in Haft. Er soll über 30 Ski geklaut haben.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei eine Serie von Ski-Diebstählen in Ischgl in Tirol aufklären. Wie die Polizei berichtet, ist der Tatverdächtige geständig und sitzt mittlerweile in Haft. Er soll von Anfang Januar 2022 bis 4. April 2022 mehrere Ski und ein Snowboard in Ischgl geklaut und weiterverkauft haben.

Die Polizei ist einem Hinweis zu dem Verdächtigen nachgegangen und führte umfangreiche Ermittlungen gegen einen 46-Jährigen. Dabei erhärtete sich auch der Verdacht gegen zwei weitere Männer im Alter von 34 und 52, die mit dem 46-Jährigen intensiv in Verbindung gestanden haben sollen und von dessen Wohnung immer wieder Skiausrüstungen abgeholt haben sollen.

Ski-Diebstähle in Ischgl: Drei Tatverdächtige befragt

Wegen der Ermittlungsergebnisse der Polizei ordnete die Staatsanwaltschaft Innsbruck die Festnahme der drei Männer und Hausdurchsuchungen in deren Wohnungen in Ischgl und Landeck an. Der 46-Jährige wurde bei seiner Festnahme am 4. April von der Polizei auf frischer Tat beim Diebstahl eines Snowboards erwischt. In seiner Wohnung fanden die Ermittler noch drei Paar gestohlene Ski. Das vermeintliche Diebesgut wurde sichergestellt. Bei dem 52-Jährigen stellte die Polizei Ischgl ebenfalls drei Paar gestohlene Ski und beim 34-Jährigen ein Paar Ski sicher. (Lesen Sie auch: Schaden in sechsstelliger Höhe: Paar stiehlt reihenweise Ski und verkauft sie im Internet)

Die Ermittlungen ergaben, dass der 46-Jährige alleine für die Diebstähle verantwortlich sei. Deshalb wurden der 34-Jährige und der 52-Jährige nach ihren Vernehmungen auf freien Fuß gesetzt. Bei der Befragung gestand der 46-Jährige laut Polizei, im Zeitraum von Ende Januar bis 4. April 2022 von Skiständern im Skigebiet, vor Après-Ski-Lokalen und Sportgeschäften in Ischgl insgesamt 33 Paar Ski sowie ein Snowboard gestohlen und verkauft oder über Freunde in die Tschechei eingeführt zu haben.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 46-Jährige am 5. April in der Justizanstalt Innsbruck untergebracht.

