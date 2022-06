Renter in Tirol stirbt bei Gartenarbeiten mit elektrischen Rasentrimmer

Tödlicher Arbeitsunfall in Tirol: Ein Senior ist bei Gartenarbeiten in Itter wegen eines Stromkreises gestorben. Sein Enkel versuchte noch ihn zu retten.

03.06.2022 | Stand: 17:53 Uhr

Auch sein Enkel wurde verletzt: Bei einem Arbeitsunfall in Tirol ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, ereignete sich der Vorfall am Freitag in Itter im Bezirk Kitzbühel. Dort arbeitete der 75-Jährige im Garten vor seinem Wohnhaus mit einem elektrischen Rasentrimmer. Um die Stromzufuhr zu verlängern, verwendete der Mann eine Kabeltrommel aus Metall.

Laut Polizei geriet der Mann nach ersten Erkenntnissen bei der Berührung dieser Trommel in den Stromkreis. Der 28-jährige Enkel, der sich zu diesem Zeitpunkt im Haus befand, wurde auf den Vorfall aufmerksam und versuchte dem Großvater zu helfen.

Mann stirbt in Itter bei Arbeitsunfall - Nachbarn versuchten vergeblich Senior und Enkel zu befreien

Der Mann geriet jedoch selbst in den Stromkreis. Erst als zwei Nachbarn die Stromzufuhr unterbrachen, konnten die beiden Männer befreit werden. Ein Nachbar fing sofort mit Reanimationsmaßnahmen beim 75-Jährigen an, doch diese blieben auch nach Eintreffen der Sanitäter ohne Erfolg. Der Senior starb noch am Unfallort. Sein Enkel kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.