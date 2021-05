Jugendlicher bedroht Frau in Götzis - und meldet sich selbst nach einem Zeugenaufruf bei der Polizei

Ein Jugendlicher hat in Vorarlberg eine Frau bedroht, die ihn nicht kannte. Die Polizei suchte Zeugen. Der 15-Jährige meldete sich nun selbst bei der Polizei.

Update Freitag, 7. Mai, 15.10 Uhr: Die Polizei gab bekannt, dass sich der 15-Jährige nach dem Zeugenaufruf selbst bei der Polizeiinspektion Götzis gemeldet hat.

Jugendlicher bedroht Frau in Götzis - Polizei sucht Zeugen

In Götzis ( Vorarlberg) hat ein Jugendlicher am Mittwoch eine 56-Jährige in einem Bus bedroht. Wie die Polizei berichtet, gestikulierte er unvermittelt und ohne Grund mit Faustschlägen in ihre Richtung, ansonsten gab es keine Diskussion oder Ausseinandersetzung zwischen den beiden Personen.

Als die Frau dann in Götzis am Bahnhof den Bus verließ, bedrohte der bis dato unbekannte Jugendliche diese damit, sie umzubringen. Darüber hinaus trat er mit den Beinen in Richtung des Opfers und zog sie an den Haaren.

So beschreibt die Frau den Jugendlichen

Kurz darauf konnte die Frau in Richtung des Kioskes beim Bahnhof in Götzis flüchten. Der junge Täter stieg indessen in einen Bus ein und fuhr in unbekannte Richtung davon. Der jugendliche Täter wird wie folgt beschrieben: zwischen zwölf und 14 Jahren alt, heller Teint, feste Statur, etwa 1,60 Meter groß mit kurzen hellbraunen Haaren. Bekleidet war er mit einem T-Shirt mit rotem Emblem und einer kurzen Jeanshose. Die Polizei Götzis ersucht Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.

