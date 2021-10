Junger Mann greift zwei Taxifahrer in Innsbruck an

Ein 19-Jähriger hat in Innsbruck einen Taxifahrer gewürgt und einen anderen Fahrer dann ins Gesicht getreten. Dabei brach er ihm die Nase.

30.10.2021 | Stand: 10:09 Uhr

In Innsbruck hat ein 19-Jähriger in der Nacht auf Samstag einen Taxifahrer angegriffen. Wie die Polizei berichtet, stiegen ein 19-jähriger und ein 17-jähriger Österreicher gegen 2 Uhr in Hall ein Taxi, um mit diesem nach Innsbruck zu fahren. Während der Fahrt dürfte den 19-Jährigen die Lautstärke des Gespräches zwischen seinem 17-jährigen Begleiter und dem Taxilenker gestört haben, weshalb er den Taxifahrer mittels Würgegriff von hinten erfasste. Der Taxifahrer brachte das Auto sofort zum Stehen und übergab den stark alkoholisierten 19-Jährigen daraufhin der verständigten Polizei.

19-Jähriger bricht Taxifahrer in Innsbruck die Nase

Nachdem sich der 19-Jährige beruhigt hatte und die Amtshandlung abgeschlossen war, setzte er seine Fahrt in einem anderen Taxi fort. Plötzlich versuchte er, ohne seine Fahrt zu bezahlen, mitsamt der Jacke des Taxifahrers das Taxi zu verlassen. Der Fahrer wollte dies verhindern, worauf ihm der 19-Jährige ihn ins Gesicht trat. Der 52-jährige Taxifahrer erlitt durch den Fußtritt eine Nasenbeinfraktur. Der 19-Jährige wurde zwischenzeitlich in das Polizeianhaltezentrum Innsbruck eingeliefert. Er wird der Staatsanwaltschaft Innsbruck zur Anzeige gebracht.

