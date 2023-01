Zehn Skitourengeher in Lech von Lawine mitgerissen

Bei erheblicher Lawinengefahr war ein Skiführer mit zehn Tourengehern an der Juppenspitze unterwegs. Bei einem Lawinenabgang hatten alle Glück im Unglück.

15.01.2023 | Stand: 21:00 Uhr

Der 33-jährige Skiführer aus Lech war mit seiner zehnköpfiger Gruppe am Sonntag im freien Skigelände in Richtung Juppenspitze unterwegs. Bei der Querung eines Hangs löste sich im knapp 35 Grad steilen Gelände eine Schneebrettlawine.

Juppenspitze: Skifahrer werden glücklicherweise nicht verschüttet

Die Schneemassen erfassten zehn der elf Tourengeher und riss sie mit. Drei Tourengeher schafften es noch, selbständig aus der Lawine ausfahren. Die restlichen Skifahrer, die teilweise mit Lawinen-Rucksäcken ausgestattet waren, wurden aufgrund der geringen Schneemenge nicht verschüttet. Sie fuhren selbständig ins Tal ab. Durch den Vorfall wurden drei Tourengeher verletzt, zwei davon schwer. Es herrschte erhebliche Lawinengefahr. Erst an Weihnachten sind am Arlberg mehrere Skifahrer von einer Lawine am Trittkopf erfasst worden.