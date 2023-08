Einmietbetrüger in Tirol festgenommen - sie waren auch in Deutschland unterwegs

In Tirol hat die Polizei ein mutmaßliches Betrüger-Paar festgenommen. Sie sollen in mehreren Hotels die Zeche geprellt haben.

01.08.2023 | Stand: 20:23 Uhr

In Kals am Großglockner in Tirol hat die Polizei am Dienstag zwei mutmaßliche Einmietbetrüger festgenommen. Nach Angaben der Polizei sollen die 42-jährige Österreicherin und der 48-jährige Deutsche zwischen dem 17. Juli und dem 1. August in insgesamt fünf Hotels in Osttirol übernachtet haben ohne die Rechnung zu bezahlen. Der Schaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag.

Kals am Großglockner: Einmietbetrüger festgenommen

Außerdem kann die Polizei den beiden drei weitere Fälle von Einmietbetrug in Deutschland sowie einen Betrug in Südtirol nachweisen. Die Schadenssumme beträgt hierbei einen mittleren vierstelligen Eurobetrag. Die 42-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß gesetzt. Bei dem 48-Jährigen steht noch eine Entscheidung des Gerichts aus. Bis dahin bleibt er in Polizeigewahrsam.

