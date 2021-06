Unbekannte entfernen Kanaldeckel in Götzis - Fußgänger stürzt in Kanalschacht

Weil bislang Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag Kanaldeckel entfernt haben, stürzte ein Fußgänger in einen Kanalschacht. Er blieb unverletzt.

06.06.2021 | Stand: 21:36 Uhr

Bislang Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Kanaldeckel in Götzis ( Vorarlberg) enfernt. Dabei stürzte ein Fußgänger, welcher die Moosstraße in Richtung Montlinger Straße entlang ging, in einen geöffneten Kanalschacht. Glücklicherweise blieb er unverletzt.

Ein weiterer offener Kanalschacht befand sich laut Polizei im Kreuzungsbereich Kirlastraße - Franz-Michael-Felder-Straße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Götzis zu melden.

