Hund stirbt in geparktem Auto in Tirol

In Tirol lässt eine 40-Jährige ihren Hund in einem geparkten Auto zurück. Als sie wiederkommt, ist das Tier tot.

23.08.2023 | Stand: 14:52 Uhr

In Kematen in Tirol ist am Montag ein Hund in einem geparkten Auto verendet. Wie die Polizei mitteilt, stellte die 40-jährige Fahrerin ihr Auto gegen 14.30 Uhr auf einem Parkplatz ab. Sie ließ ihren Hund im Auto zurück. Als sie zwei Stunden später, gegen 16.30 Uhr, zu ihrem Auto zurückkam, war ihr Hund bereits tot. Die Polizei zeigte sie wegen Verdachts der Tierquälerei an.

Heißes Wetter in Tirol

Kematen liegt im Bezirk Innsbruck-Land in Tirol. Ähnlich wie im Allgäu ist es dort aktuell heiß mit Temperaturen um die 30 Grad. Wann es abkühlen soll, lesen Sie hier.

