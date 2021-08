Kind bei Mountaincart-Unfall in Gargellen verletzt

Mit einer offenen Wunde am Bein endete eine Mountaincart-Abfahrt für ein neunjähriges Mädchen: Das Kind kippte mit dem Gefährt in Gargellen um.

13.08.2021 | Stand: 19:13 Uhr

Ein neunjähriges Mädchen ist bei einem Unfall mit einem Mountaincart in Gargellen in Vorarlberg verletzt worden. Nach Polizeiangaben war eine deutsche Urlauberfamilie mit drei der Gefährten von der Bergstation des Schafberglifts ins Tal gefahren. Die Tochter, die wegen ihrer Größe schon selbständig ein solches Mountaincart lenken durfte, geriet im unteren Bereich der Abfahrt auf die Wiese. Dort fuhr sie in eine Wasserrinne und kippte mit dem Gefährt um.

Dabei zog sie sich eine offene Wunde am Oberschenkel sowie Prellungen zu. Das Mädchen wurde von der Bergrettung sowie Angestellten der Gargellener Bergbahnen erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

