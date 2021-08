Kind stürzt in Längenfeld von einem Balkon

Ein dreijähriges Kind ist in Längenfeld (Tirol) von einem Balkon gestürzt. Die Polizei hat eine Theorie, wie der Unfall passiert ist.

23.08.2021 | Stand: 21:04 Uhr

In Längenfeld ( Tirol) ist am Montag gegen 16.30 Uhr ein Kind von einem Balkon gestürzt. Die 28-jährige Mutter des Kindes hielt sich bei einer Freundin auf deren Balkon auf, während deren beiden Kinder im Wohnzimmer miteinander spielten, berichtet die Tiroler Polizei.

In einem unbeobachteten Moment dürfte sich der dreijährige Junge an der Geländerkonstruktion des Balkons nach oben gehangelt und folglich das Gleichgewicht verloren haben. Der Junge stürzte knapp sieben Meter ab und blieb verletzt im Garten liegen. Der Dreijährige wurde nach Erstversorgung an der Unfallstelle mit unbestimmten Verletzungen in die Klinik Innsbruck geflogen.

