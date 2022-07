81-Jähriger wird bei Holzarbeiten in Tirol von Baum erschlagen

In Kirchberg in Tirol wurde ein 81-Jähriger bei Holzarbeiten von einem Baum erschlagen. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

06.07.2022 | Stand: 10:46 Uhr

In Kirchberg in Tirol ist am Dienstag um 10 Uhr ein 81-Jähriger bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann alleine in einem Wald eine etwa 30 Meter hohe Fichte fällen. Dazu befestigte er die Fichte im unteren Bereich mit einem Stahlseil, das mit der Seilwinde des Traktors verbunden war. Der Traktor stand oberhalb des Baumes auf einem Weg.

Kirchberg in Tirol: Mann wird bei Holzarbeiten von Baum erschlagen

Anschließend schnitt der 81-Jährige den Baum auf der Talseite zu zwei Drittel des Baumumfanges mit der Motorsäge an. Anschließend ging er in Richtung des Traktors. Bevor er jedoch den Weg erreichte, stürzte die angesägte Fichte bergseitig um und erfasste den Mann. Der 81-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Weil er nicht wie vereinbart zum Mittagessen nach Hause kam und telefonisch nicht erreichbar war, suchten Angehörige nach ihm. Sie fanden den Senior gegen 15.30 Uhr unter dem Baum liegend.

