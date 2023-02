Ein Tourengeher wird am Brechhorn (Tirol) von einer Lawine mitgerissen. Glücklicherweise kann er rechtzeitig reagieren und überlebt - mit Verletzungen.

11.02.2023 | Stand: 06:40 Uhr

Eine Lawine am Brechhorn in Tirol hat am Freitagmittag einen Tourengeher mitgerissen und verschüttet. Laut Polizei konnte der Mann seinen Lawinenairbag auslösen.

Seine vier Begleiter befreiten den Mann aus dem Schnee und verständigten die Bergrettung. Nach einer Erstversorgung durch den eingeflogenen Notarzt wurde der 43-Jährige mit Verletzungen per Helikopter ins Krankenhaus nach Kufstein geflogen.

