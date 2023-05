Bei Forstarbeiten ist ein 20-Jähriger in Kirchdorf so schwer verletzt worden, dass er mit einem Tau eines Rettungshubschraubers geborgen werden musste.

09.05.2023 | Stand: 17:45 Uhr

In Kirchdorf ist ein 20-Jähriger bei Holzarbeiten schwer verletzt worden. Laut Polizei war ein abgesägter Baum auf einen bereits gefällten und am Boden liegenden Baum gefallen. Der setzte sich dadurch in Bewegung und prallte gegen den 20-Jährigen.

Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Tau eines Rettungshubschraubers geborgen werden musste. Die Retter flogen ihn in die Klinik nach Salzburg.

Weitere Nachrichten aus Österreich finden Sie hier.