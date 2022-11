Ballon landet unsanft - neun Insassen verletzt

Als bei einer harten Landung auf einer Wiese der Korb umkippt, werden neun Insassen verletzt. Danach hob der Ballon von alleine wieder ab und flog weiter.

12.11.2022 | Stand: 17:57 Uhr

Bei der unsanften Landung eines Heißluftballons in Österreich sind insgesamt neun Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Insassen schwer verletzt, darunter der Pilot. Nähere Erkenntnisse zur Unglücksursache gebe es noch nicht, so ein Sprecher.

Ballonunglück in Österreich: Mehrere Insassen stürzen aus dem Korb

Nach Informationen der Zeitung "Kurier" prallte der Ballon beim Landeversuch am Samstag nahe Kirschlag in Niederösterreich hart auf einer Wiese auf, wodurch der Korb kippte und mehrere Menschen herausstürzten. Danach hob der Ballon wieder ab und die restlichen Insassen wurden per Telefon informiert, wie man in Bäumen notlandet. Schließlich blieb der Ballon in einem Waldstück hängen.

