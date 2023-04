29-Jährige kommt bei Unfall in Kitzbühel ums Leben

In Kitzbühel in Tirol stoßen ein 22-Jähriger und eine 29-Jährige mit ihren Autos zusammen. Die Frau stirbt, der Mann wird schwer verletzt.

13.04.2023 | Stand: 18:09 Uhr

Bei einem Unfall in Kitzbühel ( Tirol) am Donnerstag ist eine 29-Jährige ums Leben gekommen, ein 22-Jähriger wurde schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, geriet der 22-jährige Autofahrer gegen 7.45 Uhr auf der Kirchberger Straße in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit einer entgegenkommenden 29-jährigen Autofahrerin zusammen.

Unfall in Kitzbühel: 29-Jährige stirbt

Der Mann und die Frau wurden in ihre Fahrzeuge eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie befreien. Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 29-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Totalschaden. Die Kirchberger Straße war bis 9.30 Uhr voll gesperrt.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.