Feuerwehr rettet Hund bei Hochwasser aus Kitzbüheler Ache

Er jaulte und bellte verzweifelt: Zeugen alarmierten die Polizei, dass ein Hund in die Hochwasser führende Kitzbüheler Ach gefallen sei.

06.08.2023 | Stand: 10:32 Uhr

Nach starken Regenfällen führen viele Flüße in Österreich am Wochenende Hochwasser. Das gilt auch für die Kitzbühler Ach. Dort ereignete sich ein tierischer Einsatz, wie die Stadtfeuerwehr Kitzbühel ( Tirol) meldet: Am Samstagnachmittag (5. August 2023) gegen 16.45 Uhr wurde sie alarmiert, nachdem ein Hund im Bereich Höglrainmühle in die Hochwasser führender Kitzbüheler Ache gefallen war. Der verzweifelte Vierbeiner kam alleine nicht mehr heraus. Mehrere Passanten sorgten sich um das Tier. Die Einsatzkräfte erkannten den Ernst der Lage und rückten sofort aus.

Feuerwehr Kitzbühel rettet Hund aus Hochwasser führenden Ach: Steckleitenr bringen Wende

Doch noch vor einer möglichen Bergung wurde die Spürnase etwa 200 Meter von den Wassermassen mitgerissen. Gerade noch gelang es dem Hund dann, sich auf der linken Achenseite in seichterem Gewässer an einem Stein festzukrallen und über Wasser zu halten. Feuerwehrlern gelang es schließlich, über Steckleitern ins Wasser hinab zu steigen. Sie befreiten den völlig verängstigten und durchnässten Hund aus seiner misslichen Lage.

Nach einigen Streicheleinheiten wurde der Hund unverletzt dem Besitzer übergeben. Im Einsatz standen die Stadtfeuerwehr Kitzbühel mit drei Fahrzeugen und 12 Mann sowie die Polizei Kitzbühel.

Hochwasser in Österreich: Lage teils weiter kritisch

Die teils heftigen Regenfälle der vergangenen Tage sorgen weiter für kritische Situationen: Besonders Slowenien kämpft mit den Folgen heftiger Unwetter. Abgeschnittene Orte, Lebensmittel per Hubschrauber zählen zu den Folgen. Zwei Drittel des Landes sind betroffen. Auch Österreich und Kroatien befürchten weiterhin Überschwemmungen. Im Allgäu startet der Sonntag dagegen teils mit Sturmböen, vor denen der Wetterdienst warnt. Mehr dazu erfahren Sie hier.

