Herabstürzende Felsbrocken verletzen deutsche Kletterer im Kaisertal schwer

Drei Kletterer aus Deutschland waren an der "Kleinen Halt" unterwegs, als es zu einem Felsausbruch kam. Zwei von ihnen wurden von Felsbrocken getroffen.

20.08.2023 | Stand: 09:40 Uhr

Im Kaisertal ist es Nahe des Wilden Kaisers am Samstagmorgen zu einem Alpinunfall gekommen. Laut der Tiroler Polizei waren die 48, 46 und 45 Jahre alten Deutschen gegen 6.30 Uhr in die Kletterroute „Via Aqua“ an der „Kleinen Halt“ im Kaisertal eingestiegen. Eine Dreiviertelstunde später kam es gegen 7.15 Uhr gut 50 Meter oberhalb der Kletterer zu einem größeren Felsausbruch. Dabei stürzten laut der Alpinpolizei teils fußballgroße Felsbrocken auf die Alpinisten hinunter.

Felsausbruch an der "Kleinen Halt": Zwei Kletterer werden schwer verletzt

Sowohl der 48-jährige als auch der 45-jährige Alpinist wurden von den herabstürzenden Felsen getroffen und erlitten dadurch schwere Verletzungen. Der 46-Jährige hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt. Die alarmierten Rettungskräfte bargen die beiden Schwerverletzten mittels Tau aus der Nordwestwand. Nach der Erstversorgung vor Ort durch einen Notarzt wurden die beiden verletzen Kletterer in das Krankenhaus nach Kufstein gebracht. Details über die Schwere ihrer Verletzungen waren am Samstagabend noch nicht bekannt.

Die "Via Aqua" führt durch die Nordwestwand der am Hans-Berger-Haus gelegenen "Kleinen Halt". Kletterer müssen für die Route den 6. Schwierigkeitsgrad sicher beherrschen und eine gute Kondition haben. Denn für die rund 1000 Klettermeter werden zwischen 6 und 8 Stunden benötigt. Der Normalweg auf den Gipfel führt über die Südseite der "Kleinen Halt".

Die 2116 Meter hohe "Kleine Halt" ist der nördlichste Teil des Haltstocks und den beiden Gipfeln Gamshalt und Ellmauer Halt nördlich vorgelagert. Die plattige Nordwestwand ist die höchste Felswand im Kaisergebirge, die neben „Via Aqua“ noch weitere Kletterrouten hat. Stützpunkte für Kletterer sind das nahegelegene Anton-Karg-Haus und das Hans-Berger-Haus. Der Gipfel der "Kleinen Halt" liegt auf dem Gemeindegebiet von Kufstein. Bestiegen wurde der Berg erstmals am im Juli 1880.

