Gruppe mit 99 Schülern und acht Lehrern gerät am Heuberggrat in Bergnot

Bei einer Wanderung auf dem ausgesetzten Heuberggrat ist eine große Gruppe aus Ludwigshafen in Panik geraten. Mehrere Schüler waren verletzt und unterkühlt.

08.06.2022 | Stand: 07:13 Uhr

Eine Gruppe mit 99 Schülerinnen und Schülern sowie acht Lehrkräften aus Ludwigshafen ist am Dienstag im Kleinwalsertal in Bergnot geraten. Wie die Polizei berichtet, kamen die Lehrerinnen und Lehrer mit den Jugendlichen im Alter von 12 bis 14 Jahren am Nachmittag bei ihrer Unterkunft in der Nähe im Heuberggebiet an. Weil das Wetter zu diesem Zeitpunkt schön war, beschlossen die Lehrkräfte mit den Jugendlichen von Hirschegg im Kleinwalsertal über den Heuberggrat zum Walmendingerhorn nach Mittelberg zu wandern.

Acht Lehrer und 99 Schüler in Bergnot: Zwei Jugendliche rutschen ab und verletzen sich

Statt den Schildern zu folgen, entschied sich die Gruppe für eine Route, die eine Lehrkraft im Internet gefunden hatte. Dort wurde der Weg als klassische Feierabendrunde bezeichnet. Tatsächlich ist der Heuberggrat aber ein teilweise ausgesetzter Weg mit Kletterpassagen. Vorausgesetzt sind dort Schwindelfreiheit, Trittsicherheit und Erfahrung im alpinen Gelände. Aus diesem Grund ist die Wanderung nicht mehr ausgeschildert.

Die Schüler und Lehrer setzten ihren Weg in acht Kleingruppen fort. Doch bald setzte bald Regen ein, der felsige Weg wurde rutschig und nicht alle Schülerinnen und Schüler trugen optimales Schuhwerk. Eine Lehrkraft versuchte mit ihrer Gruppe umzukehren. Dabei rutschten zwei Schüler aus und zogen sich leichte Verletzungen zu.

Kleinwalsertal: Mehrere Schüler waren verletzt, erschöpft und völlig aufgelöst

Weil einige Jugendliche mittlerweile in Panik geraten waren und der Weg zu gefährlich war, entschieden die Lehrerinnen und Lehrer einen Notruf abzusetzen. Die 99 Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte wurden nach und nach per Hubschrauber mit einem Tau geborgen und zu einem Zwischenlandeplatz gebracht. Mit Fahrzeugen der Bergrettung und Feuerwehr wurden sie zurück zur Unterkunft gebracht, wo sie mit warmen Getränken und Essen versorgt wurden.

Zwei Jugendliche erlitten leichte Verletzungen am Oberkörper und an den Beinen. Mehrere Schüler waren erschöpft, unterkühlt, nass und völlig aufgelöst, schreibt die Polizei. Aus diesem Grund war auch ein Kriseninterventionsteam im Einsatz.

Lesen Sie auch

Ukraine-Krieg Verband: Viele ukrainische Lehrkräfte wollen in Deutschland arbeiten

Insgesamt waren mehrere Bergrettungen, ein Notarzt, Einsatzkräfte der Feuerwehr, zwei Polizeibeamte, der Bürgermeister und das Kriseninterventionsteam im Einsatz.

Mehr Nachrichten aus Vorarlberg, Tirol und ganz Österreich finden Sie laufend auf www.allgaeuer-zeitung.de/oesterreich.