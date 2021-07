Kletterer in Martinswand wird von herabstürzendem Steinbrocken getroffen

Ein 46-Jähriger ist in der Martinwand von einem herabstürzenden Stein getroffen und verletzt worden.

Am Freitagnachmittag, gegen 14.27 Uhr, wurde in der Martinswand ein 46-jähriger Kletterer von einem herabstürzenden Stein getroffen und verletzt. Das teilte die Polizei mit.

Der Mann hielt sich mit seinem Kletterpartner im AV-Klettergarten in der Martinswand in Zirl auf, als sich unerwartet ein Stein in 20 Meter Höhe löste. Der Belgier versuchte dem Stein auszuweichen. Dennoch wurde er von dem Brocken an der Hüfte getroffen.

Andere anwesende Kletterer setzten sofort die Rettungskette in Gang. Sie versorgten den Verletzten und riefen Hilfe.

Der 46-Jährige wurde von der Besatzung des Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck geflogen.

Die markante Martinswand bildet den südwestlichen Abschluss des Hechenbergs in der Nordkette nordwestlich von Innsbruck in der Marktgemeinde Zirl.

