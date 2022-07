Explosion nach Grillabend in Tirol - Zwei Schwerverletzte

In Kössen in Tirol hat es nach einem Grillabend auf der Terasse eines Wohnhauses eine Explosion gegeben. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.

07.07.2022 | Stand: 08:59 Uhr

In Kössen in Tirol hat es am Mittwoch gegen 20 Uhr nach einem Grillabend auf der Terasse eines Wohnhauses im Bereich eines Gasgrills eine Explosion gegeben. Laut Polizei hatte ein Zeuge den Vorfall bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert.

Bei der Explosion in Tirol wurden ein 40-Jähriger und ein 43-Jähriger schwer verletzt. Der jüngere von beiden wurde nach der Erstversorgung vor Ort vom Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Der 43-Jährige kam mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus. Am Gebäude entstand ein Sachschaden.

