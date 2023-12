Krankenstand: Österreich steuert auf Rekord zu - Was das mit Corona zu tun hat

Die Krankenstände in Österreich steuern auf einen Rekord zu. Bis Ende Oktober gab es bereits 4,8 Millionen Krankmeldungen. Das hat auch mit Corona zu tun.

04.12.2023 | Stand: 10:09 Uhr

In Österreich melden sich in diesem Jahr viele Menschen krank. Wie die "Kleine Zeitung" in Graz berichtet, verzeichnet Österreich derzeit eine signifikante Zunahme von Krankenständen. Über 4,8 Millionen Fälle waren es allein bis Ende Oktober.

Österreich verzeichnet hohe Zahl an Krankschreibungen - aktuell auch viele Corona-Fälle

Diese Zahl übertrifft die Jahresgesamtzahlen vor der Pandemie und könnte sogar den Rekord von 5,7 Millionen im Vorjahr übertreffen. Covid-19 spielt eine wesentliche Rolle bei dieser Entwicklung, wobei derzeit über 30.000 Personen offiziell aufgrund des Virus krankgemeldet sind, heißt es weiter.

