Ein Toter und zwei Verletzte nach Unfall bei Kühtai in Tirol

In Kühtai im Bezirk Imst in Tirol ist ein 29-Jähriger bei einem Unfall ums Leben gekommen. Seine beiden Beifahrer überlebten mit Verletzungen.

18.06.2022 | Stand: 13:22 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein 29-jähriger Autofahrer in Kühtai im Bezirk Imst ( Tirol) ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 0.25 Uhr nach einem Lokalbesuch vom Ochsengarten kommend bergwärts in Richtung Kühtai unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich zwei Mitfahrer im Alter von 28 und 29 Jahren.

Unfall in Kühtai in Tirol: Fahrer kommt ums Leben - Mitfahrer verletzt

Aus noch unbekannter Ursache kam das Auto in einer leichten Rechtskurve über den linken Fahrbahnrand hinaus und überschlug sich dabei mindestens einmal. Das Auto kam neben der Straße im Straßengraben auf den Rädern zum Stillstand. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall in Tirol schwere Verletzungen. Seine beiden Mitfahrer wurden verletzt.

Sie waren an der Unfallstelle ansprechbar und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.

Lesen Sie auch