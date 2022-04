Bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt: Frau stirbt nach Angriff in Kufstein im Krankenhaus

Wegen versuchten Mordes in Kufstein sitzt eine 29-Jährige bereits seit Ende März in Haft. Sie soll eine 51-Jährige gewürgt haben, die jetzt gestorben ist.

04.04.2022 | Stand: 14:36 Uhr

Am Nachmittag des 25. März 2022 soll es in einer Wohnung in Kufstein zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen im Alter von 29 und 51 Jahren gekommen sein. Das teilt die Polizei mit. Als dabei die 51-Jährige die 29-Jährige beleidigte, eskalierte die Situation. Die jüngere Frau würgte die 51-Jährige, bis diese das Bewusstsein verlor.

Kufstein: Frau stirbt nach Streit in Krankenhaus

Nach einer Reanimation vor Ort durch die hinzugerufenen Rettungskräfte wurde die 51-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb sie laut Polizei am 4. April an den Folgen der Gewalteinwirkung.

Die 29-Jährige wurde bereits nach dem Vorfall Ende März wegen versuchten Mordes festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die beiden Frauen und anwesende Zeugen sollen zum Tatzeitpunkt stark betrunken gewesen sein.

