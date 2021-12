Österreicher verbreitet Nazi-Propaganda über das Internet

Die Polizei hat einen Österreicher in Kufstein (Tirol) geschnappt, der Nazi-Propaganda über das Internet verbreitet haben soll. Und zwar über zwei Webseiten.

Ein 54-Jähriger aus Kufstein ( Tirol) soll über das Internet nationalsozialistische, antisemitische und den Holocaust leugnende Propaganda verbreitet haben. Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Tirol ermittelte bereits seit Juli 2021 - anfangs gegen Unbekannt.

Polizei nimmt Verdächtigen in Wohnung fest

Im Fokus der Ermittler standen zwei Webseiten, die im Raum Kufstein und Kiefersfelden mit selbst angefertigten Plakaten und Flyern beworben worden waren. Schließlich stießen sie auf den 54-Jährigen, den die Polizei am vergangenen Dienstag in seiner Wohnung in Kufstein festnahm. Ihm soll wegen Verstoßes gegen das österreichische Verbotsgesetz der Prozess gemacht werden.

54-Jähriger sitzt nun erstmal im Gefängnis

Der Österreicher gab nach Angaben der Polizei zu, die beiden Webseiten seit etwa einem Jahr zu betreiben. Die Beamten brachten den 54-Jährigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ins Gefängnis nach Innsbruck.

