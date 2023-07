Kuh rammt Wanderin nahe Galtür - 47-Jährige verletzt

Bei einer Wanderung wurde am Donnerstag eine 47-Jährige von einer Kuh attackiert. Sogar der Rettungshubschrauber musste kommen.

29.06.2023 | Stand: 18:03 Uhr

Eine Kuh hat nahe Galtür am Donnerstagvormittag eine 47-jährige Wanderin aus Deutschland verletzt. Laut Polizei wanderte die 47-jährige mit zwei Senioren auf einem asphaltierten Weg in Richtung Jamtal.

Kuh greift Wanderin in Tirol an - Frau verletzt

Im Bereich der „Eck Alpe“ bewegte sich eine Herde Kühe in ihre Richtung. Nachdem die Wandergruppe die Tiere passiert hatten, bermekte die 47-Jährige dass eine der Kühe immer schneller auf sie zukam, so die Polizei. Die Urlauber gingen in Richtung des nächsten Weiderostes - doch das Tier folgte ihnen weiter.

Schließlich stieß die Kuh mit dem Kopf und den Hörnern zu und traf die Frau im Brustbereich. Sie wurde von den anderen beiden Urlaubern verletzt über den nächsten Weiderost gebracht und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. In den vergangenen Jahren kam es in Wander-Regionen immer wieder zu solchen Vorfällen.

Das Wander-Gebiet um das Jamtal war als "Weidegebiet" gekennzeichnet, teilt die Polizei mit. Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier. Lesen Sie auch unseren Archiv-Artikel: Diese Regeln sollten Wanderer im Umgang mit Kühen beachten