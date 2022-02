Mann stürzt bei Längenfeld in Tirol ab und verunglückt tödlich

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein 24-Jähriger tödlich verunglückt. Er war mit einer Gruppe auf einer Rodeltour und wollte allein zu Fuß weitergehen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein 24-Jähriger in den Bergen des Gemeindegebiets Längenfeld in Tirol abgestürzt und tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtet, ist der Mann gegen 2 Uhr mit einer Gruppe von zehn Personen von der Sulztal-Alm in Richtung Gries gerodelt. Sie teilten sich jeweils zu zweit ein Rodel.

Längenfeld in Tirol: Mann stürzt ab und verunglückt tödlich

Der 24-Jährige entschied sich auf der Fahrt dazu, die restliche Strecke Richtung Gries allein zu Fuß fortzusetzen und vereinbarte mit seinem Rodelpartner einen Treffpunkt. Er verließ die Rodelbahn, um auf einem Fußsteig auf zum Treffpunkt zu gelangen. Von diesem kam er nach wenigen Metern ab, geriet in unwegsames Gelände und stürzte an einem senkrechten Felsabbruch etwa 15 Meter tief in ein Bachbett. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.

Weil er nicht am vereinbarten Treffpunkt ankam, suchten seine Freunde zunächst nach ihm. Weil sie ihn nicht finden konnten, setzten sie einen Notruf ab.

24-Jähriger tot aus Bachbett geborgen

Der 24-Jährige wurde wenig später tot in dem Bachbett gefunden und von der Bergrettung geborgen. Im Einsatz waren die Bergrettung Gries, der Sprengelarzt und die Polizei. Nach Abschluss der Erhebungen wird ein Bericht an die zuständigen Behörden übermittelt.

