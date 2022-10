L261: Motorradfahrer wird 60 Meter durch die Luft geschleudert

Schwerer Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der L261 in der Gemeinde Grän. Ein deutscher Motorradfahrer wird 60 Meter durch die Luft geschleudert.

17.10.2022 | Stand: 10:03 Uhr

Ein 22-jähriger Deutscher war am Sonntagnachmittag bei Grän im Bezirk Reutte auf der L261 in Richtung Pfronten unterwegs. Er überholte mehrere Fahrzeuge. In einer Rechtskurve konnte er sich dann nicht mehr einordnen - er musste einem auf der Gegenfahrbahn fahrenden Pkw ausweichen.

In Folge des Ausweichmanövers kam der 22-Jährige mit seinem Zweirad von der Fahrbahn ab. Er wurde rund 60 Meter weit auf eine Wiese geschleudert.

Der Deutsche wurde an der Unfallstelle erstversorgt. Dann ging es mit Verletzungen unbestimmten Grades mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Kempten.