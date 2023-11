Geländewagen kommt von Straße ab  - zwei Verletzte

Ein Geländewagen ist in Landeck von einer Forstraße abgekommen und abgestürzt. Zwei Menschen wurden verletzt.

13.11.2023 | Stand: 06:05 Uhr

Auf schneebedeckter Fahrbahn ereignete sich am Sonntag bei Landeck in Tirol ein Verkehrsunfall. Am Nachmittag kam ein 61-Jähriger auf einer Forststraße bei Perfuchsberg im Gemeindegebiet von Landeck mit seinem Geländewagen im Bereich einer Kehre über den Fahrbahnrand hinaus. Der Wagen stürzte auf den unteren Teil der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich laut Polizei mehrfach.

Geländewagen abgestürzt: Fahrer war laut Polizei alkoholisiert

Der Lenker und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt, konnten sich aber selbständig in Krankenhaus begeben. Der Lenker war laut Polizei alkoholisiert. Er wird angezeigt, teilt die Polizei mit.

