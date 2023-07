Wanderer stürzt 30 Meter ab und stirbt an den Folgen

Im Montafon in Vorarlberg ist ein Wanderer abgestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Die Gründe für den Absturz sind noch unklar.

18.07.2023 | Stand: 19:34 Uhr

Ein Wanderer ist am Montag beim Landschrofen in Schruns (Montafon in Vorarlberg) bei einem Absturz tödlich verletzt worden. Laut Polizei war der 47-Jährige allein unterwegs.

Demnach war der Urlauber am Montagmittag gegen 12.25 Uhr im Bereich Gauenstein beim Landschrofen in Schruns zu Fuß unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen etwa 30 Meter über eine Felswand abstürzte.

Schwer verletzt kam der Mann am Fuß der Wand zum Liegen. Der 47-Jährige schaffte es anschließend noch, in Richtung einer nahegelegenen Bundesstraße zu gelangen und um Hilfe zu rufen. Einige Passanten fanden den Mann schließlich und begannen umgehend mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen. Wegen der Kopfverletzung, die der Mann beim Sturz erlitt, starb der 47-Jährige allerdings noch an Ort und Stelle.

Die Sicht von Schruns in Richtung des Areals rund um den Klettergarten Landschrofen (roter Kreis). Bild: realitymaps.app

Viele tödliche Abstürze in Österreich

In den vergangenen Wochen kam es in Österreich immer wieder zu tödlichen Unfällen beim Wandern oder Klettern. So starb erst am vergangenen Wochenende die Vorkletterin einer Dreierseilschaft vor den Augen ihrer Begleiterinnen an der Nordwand des Gimpel in Tirol. Am Zahmen Kaiser in Tirol ist ein Wanderer auf dem Weg zur Pyramidenspitze abgestürzt und nach einer groß angelegten Suchaktion nur noch tot geborgen worden. Ein 71-jähriger Deutscher verunglückte am Wochenende tödlich im Pinnistal auf dem Stubaier Höhenweg. Der Mann kam laut Polizei nahe der Pramarnspitze rücklings vom Weg ab und stürzte 300 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände ab.

Ein Alpin-Experte hat im Gespräch mit unserer Zeitung davor gewarnt, allein in die Berge zu gehen. Tipps, wie man auch allein in den Bergen sicher unterwegs ist, sowie wichtige Notrufsignale und andere Tipps erläutert ein anderer Experte in diesem Artikel.

