Frau in der Nähe von Bregenz vermisst

In Vorarlberg wird seit Montagabend (10.2.2025) eine Frau vermisst. Wie die Vorarlberger Polizei berichtet, suchen Polizei und Bergrettung nach der 77-Jährigen.

Diese unternahm am Nachmittag einen Spaziergang zur Kapelle nahe der Alpe Hirschberg im Gemeindegebiet von Langen bei Bregenz.

Suchaktion nahe Langen bei Bregenz: 77-Jährige vermisst

Als sie zum vereinbarten Zeitpunkt nicht zurückgekehrte, leiteten die Einsatzkräfte eine großangelegte Suchaktion nach der Frau ein. Die Polizei befürchtet, dass es zu einem Unfall gekommen ist.

Bis in die frühen Morgenstunden am Dienstag suchten Bergrettung, Feuerwehr und Polizei nach der Vermisten. Zudem kamen Drohnen und Spürhunde zum Einsatz. Nach einer kurzen Unterbrechung der Suchaktion wird diese am Dienstag in der Früh fortgesetzt.

So beschreibt die Polizei die 77-jährige Vermisste

Die Vermisste ist 1,60 bis 1,65 Meter groß, von schlanker Statur, hat graue Haare und war mit einem anthrazitfarbenen Mantel, sowie einer Bergrettungs-Hose und einem hellen Schal bekleidet. Hinweise zum Verbleib der Vermissten nimmt jede Polizeidienststelle sowie die Bergrettung entgegen.

Wie sucht die Polizei im Allgäu nach Vermissten?

Dass um Hilfe aus der Öffentlichkeit gebeten wird, um vermisste Personen zu finden, kommt auch im Allgäu und in Bayern immer wieder vor. Dennoch ist das für die Beamten „das letzte Mittel“, so ein Polizeisprecher zu unserer Redaktion. Geben Angehörige eine Vermisstenanzeige auf, wird die Polizei zuerst versuchen, ein komplettes Bild über die vermisste Person zu bekommen. Dazu gehören neben einer Personenbeschreibung samt Foto und einer Auflistung der mitgeführten Gegenstände auch Ermittlungen zum Umfeld:

Wo hält sich die Person auf?

Gab es Streit

Einen Grund für das Verschwinden – etwa Krankheit oder Schwermut?

Eine Öffentlichkeitsfahndung stellt gerade bei Erwachsenen hohe Anforderungen an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Denn: Der oder die Vermisste kann in die Veröffentlichung seiner/ihrer Daten nicht einwilligen. Gerade über das Internet verbreiten sich Namen und Bilder rasend schnell. Deshalb muss die Polizei jedes Mal die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen abwägen mit den Gefahren, die ihm drohen, sollte er nicht gefunden werden.