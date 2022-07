Auf dem Boden geblieben - unbekannter Täter will Flugzeug stehlen

Beim Versuch, ein Flugzeug aus einem Hangar in Langkampfen zu stehlen, demoliert der Täter zwei Maschinen samt Gebäude. Er flüchtet schließlich auf vier Rädern.

13.07.2022 | Stand: 15:50 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter ist am Mittwochmorgen um 6:35 in den Hangar des Flugplatzes in Langkampfen ( Tirol) eingebrochen.

Nach Polizeiangaben klaute der Täter mehrere Schlüssel und versuchte ein Kleinflugzeug in Betrieb zu nehmen. Dabei beschädigte er die Tragfläche des Flugzeuges erheblich.

Täter in Langkampfen bricht in Flugzeug-Hangar ein

Anschließend nahm der Täter ein anderes Flugzeug ins Visier und versuchte mit diesem aus dem Hangar zu fahren. Dabei stieß das Flugzeug mit der Tragfläche an die Hangarwand und prallte frontal gegen das Rolltor. Sowohl Gebäude als auch Flugzeug wurden beschädigt.

Täter ergreift die Flucht auf vier Rädern

Der Täter flüchtete in der Folge mit einem "Sicherheitsauto" aus dem Hangar. Dieses stellte die Polizei um 8:30 Uhr in Vomp in Tirol sicher. Eine Täter-Fahndung verlief bislang erfolglos. Der entstandene Schaden dürfte sich laut Polizei auf einen mittleren, sechsstelligen Eurobetrag belaufen.

