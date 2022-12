Lawine im Skigebiet Lech-Zürs: Mehrere Personen verschüttet

Im Skigebiet Lech-Zürs ist am ersten Weihnachtsfeiertag eine Lawine abgegangen. Von wohl zehn verschütteten Personen wurde bisher erst eine geborgen.

25.12.2022 | Stand: 18:38 Uhr

Aktualisiert am Sonntag, 18.35 Uhr: Im Skigebiet Lech-Zürs ( Vorarlberg) ist am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 15 Uhr eine Lawine abgegangen. Laut der Vorarlberger Polizei kam die Lawine im Bereich Trittkopf herunter.

Zunächst schrieb die Vorarlberger Polizei von zehn Verschütteten, in einer späteren Meldung heißt es, dass die genaue Zahl nicht bekannt ist. Eine Person wurde inzwischen verletzt geborgen. Die Bergwacht suchte zunächst mithilfe von Lawinensuchhunden und Hubschraubern. Gegen Abend waren die Hubschrauber nicht mehr im Einsatz, am Boden suchten die Helfer weiter in dem Lawinenkegel, der zwischenzeitlich ausgeleuchtet wurde. Die Einsatzleitung vor Ort wurde im Hotel Alpenrose in Zürs eingerichtet.

Auch am Fellhorn ist vor wenigen Tagen eine Lawine abgegangen, diese kam allerdings außerhalb des Skigebiets herunter. Verletzt wurde dabei niemand.

Aktuelle Informationen zum Lawinenwarnlagebericht finden Sie immer hier.