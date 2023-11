Skitourengeher wird von Lawine mitgerissen und verschüttet

Eine Skitour zum Glockenturm in Tirol endet mit einem Lawinenabgang. Ein 41-jähriger Mann aus Polen wird mitgerissen und verschüttet.

Zwei Tourengeher aus Polen waren am Donnerstag, 23. November 2023, im Gemeindegebiet von Kaunertal auf Skitour zum 3355 Meter hohen Glockenturm. Die beiden Alpinisten (41 und 47 Jahre) erreichten nach Polizeiangaben gegen 15 Uhr den sogenannten "Gratsattel". Die Männer entschieden sich, nicht weiter Richtung Gipfel zu marschieren, sondern in Richtung Süden abzufahren.

Im Zuge dessen fuhren die beiden Tourengeher in ein rund 40 Grad steiles, mit Felsen durchsetzten Gelände ein. Dabei löste laut aktuellem Ermittlungsstand der an hinterer Position fahrende 41-Jährige eine Lawine aus. Die beiden Männer aus Polen wurden mitgerissen.

Tourengeher muss in die Uniklinik nach Innsbruck: Zustand kritisch

Während der 47-Jährige sich noch während des Abganges aus der Lawine retten konnte, wurde der jüngere Tourengeher über die gesamte Länge mitgerissen und verschüttet. Die Besatzung des alarmierten Notarzthubschraubers konnte noch im Anflug zur Lawine den verschütteten Tourengeher lokalisieren und anschließend bergen.

Nach notärztlichen Erstversorgung am Unfallort wurde der 41-jährige Tourengeher unter Reanimationsbedingungen zunächst in das Krankenhaus Zams geflogen und anschließend in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht. Sein Zustand war kritisch. Der zweitbeteiligte Tourengeher wurde unbestimmten Grades verletzt.