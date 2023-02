Von Lawine mitgerissen: Skifahrer stirbt in Sölden

In Sölden wurde ein Skifahrer von einer Lawine mitgerissen und verschüttet. Seine Begleiter konnten ihn zwar befreien, doch für ihn kam jede Hilfe zu spät.

04.02.2023 | Stand: 07:52 Uhr

Am Freitag wurde ein 32-jähriger Skifahrer im Bereich des Skigebiets Obergurgl/Hochgurgl in Sölden ( Tirol) von einer Lawine mitgerissen und verschüttet. Er kam bei dem Unfall ums Leben, teilt die Polizei mit.

Der 32-Jährige ist gegen 13.30 Uhr gemeinsam mit zwei anderen Skifahrern im Alter von 22 und 39 Jahren von der Bergstation der Wurmkogelbahn in Richtung Königstal abgefahren. Dabei hätten sie laut Polizei den organisierten Skiraum verlassen und seien in den freien Skiraum gefahren.

Skigebiet Obergurgl in Sölden: Skifahrer von Lawine verschüttet

Oberhalb des Königsbaches wollten die Männer bei einem Sprung über eine Geländekante in eine Mulde ein Video machen. Der 32-Jährige sprang als Erster über die Geländekante. Er verlor jedoch die Kontrolle über seine Ski und stürzte. Dabei löste er ein etwa 150 Meter breites Schneebrett aus, von dem er 100 Meter bis an den Boden des Königstals mitgerissen wurde. Er war komplett unter den Schneemassen verschüttet. Der etwas unterhalb der Geländekante stehende 22-jährige Filmer wurde ebenfalls von dem Schneebrett einige Meter mitgerissen, konnte sich aber schnell selbstständig befreien.

Der 22-Jährige fuhr unverzüglich der Lawine nach und begann damit, den Verschütteten mit dem Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) zu suchen und zu sondieren. Währenddessen setzte der 39-Jährige den Notruf ab. Beim Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte hatten die beiden Männer den 32-Jährigen bereits geortet und waren dabei, ihn auszugraben. Nach der Bergung wurde der 32-Jährige reanimiert - doch erfolglos. Der Mann verstarb.

Lawinengefahr in Tirol aktuell sehr hoch

Nach den jüngsten Schneefällen und wegen des starken Windes ist die Lawinengefahr in Tirol derzeit besonders hoch. In weiten Teilen des Landes gilt Warnstufe 5 (sehr groß). Der Lawinenwarndienst Tirol appellierte deshalb an Skifahrerinnen und Skifahrer, auf den Pisten zu bleiben. Wer sich in den freien Skiraum begibt, soll besonders vorsichtig sein und steile Hänge meiden.

