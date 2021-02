Lawine reißt Tourengeher in den Tod - 29-Jähriger nahm erhöhtes Risiko in Kauf

Erneut gibt es in Österreich einen Toten nach einem Lawinenabgang zu beklagen. Der 29-Jährige nahm beim Aufbruch laut Polizei ein erhöhtes Risiko in Kauf.

31.01.2021 | Stand: 20:25 Uhr

Erneut melden die Behörden in Österreich ein Lawinenunglück mit tödlichem Ende.

Demnach ist im Salzburger Pinzgau ein Skitourengeher bei einem Lawinenabgang ums Leben gekommen. Der 29-Jährige aus Dorfgastein (Pongau) brach in die Berge auf, wie es Experten Skitourengehern nicht raten: Er war alleine und ohne Lawinenausrüstung auf einer Tour über das Hahnbalzköpfl (1862 Meter) ins vordere Raurisertal unterwegs gewesen, teilte die Landespolizeidirektion Salzburg mit.

Der Verschüttete sei am frühen Samstagabend im hinteren Teufenbachtal von einem Suchhund geortet worden. Er war bis zu 1,20 Meter von den Schneemassen verschüttet. Hilfsmaßnahmen nach der Bergung blieben erfolglos. Der Mann sei noch während des Hubschraubertransports ins Krankenhaus gestorben. Der 29-Jährige war am Vormittag zu seiner Tour aufgebrochen.

Zwei Bekannte seien aufgestiegen, weil er nicht wie vereinbart am Ziel angekommen sei. Die beiden Männer hatten dann vom Gipfel des Anthaupten aus frische Lawinenabgänge im Bereich der geplanten Route wahrgenommen, weshalb die Bergrettung verständigt worden sei.

Tödlich verunglückten am Samstag ebenfalls zwei Menschen im Bundesland Tirol.

Ein 16-jähriger Deutscher starb im freien Gelände, als sich oberhalb des Jugendlichen unvermittelt ein Schneebrett löste. Die Lawine erfasste den Jungen und verschüttete ihn vollständig.

Im Skigebiet Axamer Lizum , knapp 20 Kilometer von Innsbruck entfernt, kam ein 48-jähriger Skitourengeher aus Österreicher ums Leben.

Bereits am Mittwoch war ein 15-jähriger Bub im Zillertal nach einem Lawinengang gestorben.

In weiten Teilen der österreichischen Bergen gilt derzeit die Warnstufe 3 von 5. "Die frischen und älteren Triebschneeansammlungen bilden die Hauptgefahr. Fernauslösungen sind möglich. In den schneereichen Gebieten sind Gleitschneelawinen möglich, auch recht große. Dies vor allem in tiefen und mittleren Lagen. Für Schneesport sind die Verhältnisse heikel. Vorsicht und Zurückhaltung sind empfohlen", schreibt der österreichische Lawinenwarndienst.

Die Gefahr in den Allgäuer Alpen schätzt der Lawinenwarndienst Bayern aktuell ebenfalls als "erheblich" ein. Der Grund: der anhaltende Regen der vergangenen Tage bis hinauf auf 1.800 Meter in den Oberstdorfer Bergen. Mehr dazu lesen Sie hier.