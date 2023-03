Lawine verschüttet Schweizerin von Skiern bis zum Bauch

Ein Schweizer Skitourengruppe ist in St. Sigmund im Sellrain unterwegs. Dann wird eine Frau aus der Gruppe von einer Lawine erfasst und mitgerissen.

14.03.2023 | Stand: 07:01 Uhr

Sechs befreundete Männer und Frauen aus der Schweiz unternahmen am Montag, 13. März 2023, eine Skitour von St. Sigmund, Ortsteil Haggen, durch das Kraspestal auf den 3081 Meter hohen Zwieselbacher Roßkogel. Die Gruppe erreichte gegen 13.30 Uhr den Gipfel und fuhr nach kurzer Rast ins Tal ab.

Als Abfahrtsroute wählte die Gruppe die Abfahrt durch das Walfeskar zur Pforzheimer Hütte (2310 m), um von dort durch das Gleirschtal zurück nach St. Sigmund zu gelangen.

In 2750 Metern Höhe von Lawine erfasst

Kurz nach der Einfahrt ins Walfeskar fuhr die Gruppe an der orografisch rechten Seite (SO Hang) in einer Seehöhe von ca. 2750 m einzeln durch das Kar ab. Als die dritte Tourengeherin, eine 56-jährige Schweizerin, einfuhr, löste sich unvermittelt oberhalb von ihr eine Schneebrettlawine. Sie wurde von den Schneemassen erfasst und einige Meter mitgerissen. Beim Stillstand der Lawine war sie von den Skiern bis zum Bauch verschüttet. Der Oberkörper und der Kopf waren frei, sie war bei Bewusstsein und atmete. Sie klagte lediglich über Scherzen im rechten Unterschenkel.

Weitere Gruppenmitglieder waren von der Lawine nicht betroffen und gruben die Verschüttete sofort aus. Da an der Unfallstelle kein Handyempfang besteht, fuhr ein Gruppenmitglied zur Pforzheimer Hütte ab und setzte die Rettungskette in Gang. Die Verletzte wurde ins Krankenhaus nach Hall in Tirol geflogen.

Hubschrauber fliegt Skitourengruppe ins Tal

Die übrigen Gruppenmitglieder entschieden sich auf Grund der inzwischen eingetretenen Erwärmung und damit verbundenen Lawinensituation, nicht mehr mit den Schiern abzufahren und wurden von der Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle“ ins Tal geflogen.