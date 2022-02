Lawinenabgang im Skigebiet Silvretta Montafon - Suche nach Verschütteten

Im Skigebiet Silvretta Montafon ist am Donnerstag ein Schneebrett abgegangen. Das haben Pistenretter bei einer Kontrollfahrt festgestellt.

04.02.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Im Skigebiet Silvretta Montafon in Vorarlberg ist am Donnerstag eine Lawine abgegangen. Das haben Pistenretter gegen 15.15 Uhr bei einer Kontrollfahrt festgestellt, teilt die Polizei mit. Der Schneebrett ist am Ende einer gesperrten Skiroute in einer steilen Waldlichtung abgegangen.

Lawinenabgang im Skigebiet Silvretta Montafon: Keine Verschütteten gefunden

Die Pistenretter entdeckten eine Einfahrtspur in das Anrissgebiet der Lawine. Weil auf der bereits verfahrenen Piste keine passende Ausfahrtsspur zu erkennen war, wurde eine Suche eingeleitet. Die Pistenrettung, das Liftpersonal, Hundeführer, ein Rettungshubschrauber, Angestellte der Skischule, die Alpinpolizei und Zivilisten suchten den Lawinenkegel mehrfach mit einer LVS-Ausrüstung ab. Sie konnten dabei keine Anzeichen für einen verschütteten Menschen finden. Der Lawinenkegel war laut Polizei 137 Meter lang und zwischen 16 und 33 Meter breit.

