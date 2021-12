Lawinenunglück bei Landeck: Sechs Skifahrer von Schneemassen mitgerissen

Schweres Lawinenunglück am Samstag im im Skigebiet Venet Nord. Dort gingen Schneemassen auf sechs Skifahrer nieder. Nach einem Skifahrer wird noch gesucht.

11.12.2021 | Stand: 14:25 Uhr

Nach ersten Informationen waren die Skifahrer gegen 12 Uhr außerhalb des organisierten Skiraumes unterwegs als sich eine Lawine löste. Drei Skifahrer blieben bei dem Abgang unverletzt, zwei wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Nach einem dritten Skifahrer wurde am Samstagnachmittag noch gesucht.

Laweinen unglück im Gebiet Venet Nord: Es herrschte Warnstufe 4

Am Samstag herrschte überhalb der Waldgrenze Lawinenwarnstufe 4 (von 5) - also grpße Lawinengefahr. Der Lawinenwarndienst in Tirol warnte vor einer gefährlichen Lawinensituation abseits gericherter Pisten. Lawinen könnten an vielen Stellen schon von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden, hieß es.

