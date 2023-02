Leblosen Mann in Kitzbühel entdeckt - Polizei gibt Todesursache bekannt

Nachdem ein lebloser Mann in Kitzbühel gefunden wurde, ist nun das Ergebnis der Obduktion bekannt. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden vorerst aus.

10.02.2023 | Stand: 10:42 Uhr

Die Todesursache eines in Kitzbühel aufgefundenen leblosen Mannes ist jetzt bekannt - der Tot des 54-jährigen hat eine medizinische Ursache. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Ein Zeuge hatte den leblosen Mann bereits am Mittwoch am Rande eines Bachbettes in Kitzbühel gefunden und die Polizei verständigt. Die Beamten hatten versucht, den 54-Jährigen zu reanimieren, doch ohne Erfolg. Der Mann verstarb noch an Ort und Stelle.

Leblosen Mann in Kitzbühel gefunden - Polizei vermutet Sturz über Mauer

Die Polizei vermutet, dass der Mann an der B161 entlang lief, dort über eine Mauer stürzte und in der Böschung liegen blieb. Wie es zu dem Sturz kommen konnte, ist derzeit noch unbekannt. Die Obduktion ergab nun jedoch, dass die Polizei ein Fremdverschulden an dem Tod des 54-Jährigen bislang ausschließt. Hinweise nimmt die Kitzbüheler Polizei unter Telefon (+0043) (0)59133 7200 entgegen.

Weitere Nachrichten aus Österreich finden Sie hier.