Führerloses Kajak auf dem Lech in Tirol - Wo der Fahrer war

Bei Höfen in Tirol hat ein Passant ein führerloses Kajak auf dem Lech entdeckt. Wo der Fahrer war und wieso er nicht in seinem Kajak saß.

27.05.2022 | Stand: 06:57 Uhr

Am Donnerstagnachmittag hat ein Passant ein führerloses Kajak auf dem Lech bei Höfen in Tirol entdeckt. Wie die Polizei berichtet, ist ein 45-jähriger Deutscher mit dem Kajak auf dem Lech von Höfen in Richtung Lechaschau gefahren. Etwa 250 Meter vor der Ausstiegsstelle kippte der Mann mit dem Kajak um, wodurch sich das Kajak mit Wasser füllte und den Lech hinabtrieb. Der 45-Jährige stieg aus dem Wasser und ging den Radweg entlang weiter in Rchtung Lechaschau.

Ein Passant entdeckte das führerlose Kajak und verständigte die Rettungskräfte. Ein Radfahrer teilte den Rettungskräften vor Ort mit, dass er einen Mann im Neoprenanzug am Radweg gesehen hatte. Die Rettungskräfte konnten den 45-Jährigen dann unverletzt antreffen. Die Wasserrettung Reutte holte das Kajak aus dem Lech.

