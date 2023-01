21-Jähriger fällt während Fahrt aus dem Auto und wird verletzt - Fahrer fährt davon

In Lech in Vorarlberg ist ein 21-Jähriger aus einem fahrenden Auto gefallen. Der 28-jährige Fahrer wird nun der Trunkenheit und der Fahrerflucht beschuldigt.

08.01.2023 | Stand: 16:21 Uhr

Ein 21-Jähriger ist in Lech aus einem fahrenden Wagen gefallen und wurde verletzt. Der Fahrer fuhr davon. Laut Polizei soll der 28-jährige Mann am frühen Sonntagmorgen wohl betrunken am Steuer des Wagen gesessen haben. Vier weitere Personen fuhren darin mit.

Aus bislang unklarer Ursache fiel der 21-Jährige auf Höhe des Gemeindeamts aus dem Fahrzeug. Ohne sich um das Opfer zu kümmern, soll der Fahrer in Richtung Zürs weitergefahren sein. Die übrigen drei Mitfahrer stiegen allerdings noch am Ort des Vorfalls aus dem Auto. Der aus dem Wagen gefallene Mann wurde leicht verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus nach Feldkirch gebracht. Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände des Falls.

