Leibwächter-Vorwürfe: Österreichs Kanzler sieht rote Linie verletzt

Österreichs Kanzler Karl Nehammer hat Vorwürfe zum Einsatz seiner Personenschützer zu mutmaßlich privaten Zwecken zurückgewiesen.

04.04.2022 | Stand: 20:01 Uhr

Er halte in der parlamentarischen Auseinandersetzung nun eine rote Line für überschritten, sagte Nehammer am Montagabend bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz an die Adresse von SPÖ und rechter FPÖ. Er finde den Vorstoß der Opposition "traurig, dramatisch und unehrenhaft", zumal er die Sicherheit seiner Familie gefährde.

Die beiden Oppositionsparteien wollen in detaillierten parlamentarischen Anfragen, die ein langes anonymes Schreiben eines Personenschützers zitieren, wissen, ob die Kanzlerfamilie die Leibwächter möglicherweise auch zu privaten Zwecken einsetzt. Anlass für diesen Vorstoß ist ein Autounfall von zwei Personenschützern - möglicherweise unter Alkoholeinfluss - nach dem Einsatz beim Kanzler.

Die SPÖ will vom Regierungschef unter anderem erfahren, ob die Kanzlerfamilie - wie von dem anonymen "frustrierten Cobrabeamten" behauptet - Verbindungen zu den Beamten pflegt, die über ihre dienstlichen Aufgaben hinausgehen. So sollen Beamte kleinere Besorgungen wie das Wegbringen von Anzügen in die Reinigung erledigt haben. Außerdem gebe es Hinweise, dass die Kanzlerfamilie versucht habe, den Unfall der Leibwächter zu vertuschen, so die SPÖ.

Auf die Vorwürfe ging Nehammer nicht im Einzelnen ein, erklärte aber, dass es völlig normal sei, dass seine beiden Kinder auf dem Weg zur Schule oder zu Freizeitaktivitäten von den Personenschützern begleitet würden. Das gehöre zum Wesen des Personenschutzes. Das Innenministerium erklärte: "Personenschutz ist kein Privileg, sondern eine das Familienleben stark beeinträchtigende Maßnahme." Falsche Behauptungen zusammen mit der Veröffentlichung von Sicherheitskonzepten seien eine Gefahr für die Sicherheit betroffener Personen und die generelle Sicherheit im Land, hieß es.

